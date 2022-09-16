Avrupalı metal üreticilerinin lobi kuruluşlarından Avrupa Alüminyum Birliği, AB Komisyonu'nun önerilerinin üretimin daha da kısılmasının ve istihdam kayıplarının önüne geçemeyeceğini savundu.

Avrupa'nın 30 ülkesindeki 600'den fazla alüminyum üreticisini temsil eden Birlik yaptığı açıklamada, "Bu tedbirler yeterli değil ve enerji yoğum alüminyum sektörüne daha fazla üretim kısıntısında, istihdam kaybından koruyamaz" dedi.

Birlik açıklamasında Avrupa'da alüminyum üretim kapasitesinin yıl sonuna kadar yarı yarıya azalarak 1,.1 milyon tona ineceği uyarısında bulundu.

Avrupalı çelik üreticilerini temsil eden Eurofer de yaptığı değerlendirmede, "Avrupa'daki olağanüstü durum, sektör için olağanüstü tedbirler gerektiriyor. AB Komisyonu'nun önerileri sınırlı büyüklükte. Bu tedbirler enerji fiyatlarını ve çelik sektörünün maliyetlerini azaltmaz" dedi.

Avrupalı çelik üreticileri geçen yıl 153 milyon ton üretim yaptılar ve 310 bin kişiye doğrudan istihdam sağladılar.