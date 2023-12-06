Avrupalılar hayat standartlarının düştüğüne inanıyor

Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından düzenli olarak yaptırılan "Eurobarometer" anketinin sonuçları açıklandı.

AB'ye üye 27 ülkenin vatandaşlarına sorulan, bu kez 6-9 Haziran 2024'te yapılacak AP seçimlerine odaklı soruların yanıtlarını içeren "2024 Avrupa seçimlerine 6 ay kala" başlıklı ankete göre, halkın yüzde 57'si seçimlere ilgi duyuyor.

Geri kalan kesim, oylarının bir şeyi değiştirmeyeceğine inanıyor ya da genel olarak siyasete güvenmiyor.

Yine de Avrupalıların yüzde 68'i seçimde oy kullanabileceğini belirtiyor. Danimarka'da vatandaşların yüzde 86'sı oy vermek isterken, bu oran Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) ve Çekya'da yüzde 50'ye iniyor.

Avrupalıların yüzde 47'si hayat standartlarının bu sene içerisinde düştüğünü belirtiyor, yüzde 73'ü gelecek yıl daha da düşmesini bekliyor. Yunanistan ve GKRY'de halkın yüzde 77'si, Fransa'da da yüzde 69'u böyle düşünüyor.

Halkın yüzde 37'si faturalarını ödemekte zorlandıklarını ifade ediyor.

26 üye ülkede halkın yarısından fazlası AB'nin geleceğinden ümitliyken, yalnızca Fransa'nın yüzde 46 ile bu oranın altında kalması dikkati çekiyor.

YOLSUZLUK SKANDALINDAN ETKİLENMEMİŞLER

AP ile ilgili Avrupalıların yüzde 45'i nötr, yüzde 38'i olumlu, yüzde 16'sı olumsuz fikre sahip olduğunu belirtiyor.

AP'nin halk nezdindeki imajının geçen sene sonunda patlak veren AP milletvekilleri ve çalışanlarının isimlerinin karıştığı yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasından etkilenmediği sonucu ortaya çıkıyor.

AB'YE DESTEK YÜKSEK

Avrupalıların yüzde 72'si ülkelerinin AB üyeliğinden yarar sağladığını belirtiyor, yüzde 70'i AB'nin günlük hayatlarında etkisi olduğunu düşünüyor.

AB üyeliğini destekleme oranı yüzde 70 ile en fazla 15-24 yaş grubunda görülürken, oran bu grubun üstü yaşlarda geriliyor.

55 yaş üstü grubun yalnızca yüzde 56'sı AB vatandaşı olmaktan çıkar sağladığına inanıyor.