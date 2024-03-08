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Avrupa'nın şahin yetkilisinden faiz indirimi öngörüsü

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Joachim Nagel yaz tatillerinden önce faiz indirimi olasılığı öngörüsünde bulundu.

Oluşturma Tarihi 08 Mart 2024 10:56

Son Güncelleme Tarihi 08 Mart 2024 10:56

Avrupa Merkez Bankası (ECB) son toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda faizleri sabit tutarken, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından çıkan sinyaller sonrası ECB yetkililerinden de yeni mesajlar geliyor.

Avrupa'nın şahin isimlerinden biri olarak bilinen Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel yetkililerin yaz arasına girmeden önce faizleri düşürebileceğini belirtti.

Nagel verdiği demeçte, "Yaz tatilinden önce bir faiz indirimi görme olasılığımız artıyor. Bu verilere bağlı olacak, ancak beklentiler daha da netleşti" dedi.

ECB'nin takviminde faiz toplantılarının 11 Nisan, 6 Haziran ve 18 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanıyor. 18 Temmuz'daki toplantıdan sonra 12 Eylül'e kadar toplantı gerçekleşmeyecek.

Nagel verdiği demeçte şunları ifade etti:

Para politikasının son kilometresi genel olarak zordur, sakin kalmalısınız, enflasyonun üstesinden geldiğinizi iddia ederek çok erken coşkuya kapılamazsınız.

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