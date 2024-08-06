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Avustralya beklentiler doğrultusuna faizde değişikliğe gitmedi

Avustralya Merkez Bankası (RBA) piyasa beklentileri doğrultusuna faizde değişikliğe gitmedi

Oluşturma Tarihi 06 Ağustos 2024 08:57

Son Güncelleme Tarihi 06 Ağustos 2024 08:57

Avustralya Merkez Bankası (RBA), piyasa beklentileri doğrultusunda üst üste 6'ıncı toplantısında da faiz oranında değişikliğe gitmedi.

RBA'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 4,35 olarak son 12 yılın en yüksek seviyesinde kaldı. Analistlerin beklentisi de faiz oranında değişmeyeceği yönünde oluşmuştu.

RBA Para Politikası Kurulu (PPK), enflasyonu makul bir zaman dilimi içinde hedefe döndürmenin en önemli önceliği olmaya devam ettiğini belirtti.

Açıklamada, "Bu, RBA'nın fiyat istikrarı ve tam istihdam yetkisiyle tutarlıdır. Bugüne kadar, uzun vadeli enflasyon beklentileri enflasyon hedefiyle tutarlı olmuştur ve bunun böyle kalması önemlidir." denildi.

Açıklamada şöyle devam edildi:

"Ana maddelerde enflasyon hala çok yüksek ve son projeksiyonlar, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedef aralığında olmasının biraz zaman alacağını gösteriyor. Veriler, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklere karşı dikkatli olma ihtiyacını güçlendirdi. Kurul, enflasyonun hedef aralığına doğru sürdürülebilir bir şekilde hareket ettiğinden emin olana kadar politikanın yeterince kısıtlayıcı olması gerekecek.

Kurul, kararlarını yönlendirmek için verilere ve risklerin gelişen değerlendirmesine güvenecektir. Bunu yaparken, küresel ekonomi ve finans piyasalarındaki gelişmelere, iç talepteki eğilimlere ve enflasyon ve işgücü piyasası görünümüne yakından dikkat etmeye devam edecektir. Kurul, enflasyonu hedefe döndürme kararlılığında kararlılığını koruyacak ve bu sonuca ulaşmak için gerekeni yapacaktır."

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