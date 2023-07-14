Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da dün Güneydoğu Asya Ulusları Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi ile ikili görüşme yaptı.

Wong, Çin'in Avustralya'nın ihraç ettiği ürünlere uyguladığı ticaret kısıtlamalarının ve Çin'de mahkum olan Avustralya vatandaşlarının ele alındığı görüşmenin "samimi" bir ortamda geçtiğini söyledi.

Son aylarda Çin'in kısıtlamaları esnetmeye yönelik adımlarının farkında olduklarını kaydeden Wong, bu yöndeki gelişmenin sürdürülmesini ve bazı ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılmasını istediklerini belirtti.

Avustralyalı Bakan, Çin'de ölüm cezasıyla yargılanan vatandaşlarının durumunun da değerlendirildiğini dile getirdi.

Çin, Avustralya'nın ihraç ettiği kömür ve keresteye uyguladığı ticaret kısıtlamalarını kaldırırken, şarap ve ıstakozdaki gümrük vergilerini sürdürüyor.

AVUSTRALYA-ÇİN İLİŞKİLERİ, KOVİD-19 SEBEBİYLE BOZULMUŞTU

Avustralya ile Çin arasındaki ilişkiler, Canberra yönetiminin 2020'de ilk vakaların Çin'de görüldüğü Kovid-19 salgınının kökeninin araştırılması için Dünya Sağlık Örgütü'ne başvurmasının ardından bozulmaya başlamıştı.

Çin, öneriye tepki olarak Avustralya'dan et ithalatını durdurmuş ve arpa ithalatında yüzde 80 gümrük tarifesi uygulayacağını bildirmişti.

Pekin'in ithal ürünlere getirdiği kısıtlamalar da siyasi alandaki gerilimi ticaret boyutuna taşımıştı. Bu adımlar, Pekin yönetiminin soruşturma girişimi nedeniyle Avustralya'yı cezalandırma çabası olarak görülmüştü.

Avustralya, iç politikada yabancı etkisini önlemeye yönelik çıkardığı yasa ile bazı Çin yatırımlarına karşı tedbirler almış, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'in 5G ağ altyapısı kurmasını yasaklamıştı. Buna karşılık Pekin yönetimi de Avustralya ile tüm rutin temaslarını askıya alırken Avustralya'dan sığır eti, şarap, ıstakoz, arpa ve kereste ithalatına yeni kısıtlamalar getirmişti.