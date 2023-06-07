Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ülke ekonomisi ilk çeyrekte bir önceki döneme göre yüzde 0,2 büyüme gösterdi. Bu bir önceki dönemde görülen yüzde 0,5 ve piyasa beklentisi olan yüzde 0,3'den daha yavaş bir büyüme oldu.

Yıllık bazda GSYH artışı yüzde 2,3 olarak gerçekleşti. Piyasalarda beklenti bir önceki dönem yüzde 2,7 olan artışın yüzde 2,4'e geleceği yönündeydi.

Ülkede hanehalkı tasarruflarının payı yüzde 3,7'ye gerileyerek, 2008'den bu yana en düşük seviyesini gördü.