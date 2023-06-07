Avustralya Ticaret Bakanı Don Farrell, Brüksel'de AB heyeti ile görüşmeden önce Avrupa ile imzalanması söz konusu olan ticaret anlaşmasına ilişkin konuştu.

Pekin yönetimine ticari konulardaki anlaşmazlıkları gidermek için "zeytin dalı" uzattıklarını ve böylelikle ilişkilerin iyileşmeye başladığını belirten Farrell, AB'nin Avustralya'nın ticaret ortaklarından sadece biri olduğunu ve blok pazarını Avustralya tarım ürünlerine daha fazla açmadığı takdirde ticaret anlaşmasını imzalamayacaklarını vurguladı.

Financial Times'ın haberine göre Farrell, AB ile "Avustralyalı çiftçileri diğer tedarikçilerle rekabete sokmaması" taleplerini dikkate alması halinde anlaşmayı imzalayabileceklerini dile getirdi.

Yenilenebilir enerjiye dayalı bir süper güç olacaklarına dikkati çeken Farrell, "Avrupalılar sahaya çıkıp topla oynamak zorunda. Geleceğin bir parçası olmak mı istiyorlar yoksa başlarını toprağa gömüp geçmişin bir parçası olarak mı kalmak istiyorlar?" sorusunu yöneltti.

"Onların (AB) bu büyümenin bir parçası olduklarından emin olmak istiyoruz, ancak sürekli göz kırpmayı durdurmaları gerekiyor." ifadesini kullanan Farrell, Avrupalıların sadece "Aman Tanrım! Fransız çiftçilerle ve İtalyan şarap üreticileriyle sorunlarımız var." diyerek kendi iç meseleleriyle boğuştuklarını kaydetti.

Farrell, "Büyük düşünmek zorundalar. Bu, şu an onlar için bir fırsat. Şu anda dans partnerlerimiz eksik değil ve Avrupalılar bir karar vermek zorunda." uyarısında bulundu.

Anlaşmanın gerçekleşeceğine dair umutlu olduğunu aktaran Farrell, Canberra'nın Hindistan ile gerçekleştirdiği son ticaret anlaşmasını derinleştireceğini söyledi. Farrell, ABD liderliğinde gelişen Hint-Pasifik ekonomik alanına ve Birleşik Krallık'ın Avustralya'yı da kapsayan Pan-Pasifik ticaret blokuna atıfta bulunarak, AB ile anlaşmanın kendileri için çok önemli olmadığının altını çizdi.

Farrell, Çin ile ilişkilerinin geçen yıl iktidara gelen İşçi Partisi hükümeti döneminde ısındığını, ikili dış ticaret hacminin 200 milyar doları geçerek rekor seviyeye ulaştığını anlattı.

Çin'in, Avustralya'nın bazı narenciyeler ve çekirdekli meyveler üzerindeki blokajını bu hafta kaldırdığını ifade eden Farrell, Avustralyalı kerevit ihracatçılarının Çin'e erişimini sağlamak için de çalıştıklarını söyledi.

Farrell, bu kazanımları ulusal güvenlik veya çıkarlar konusunda taviz vermeden elde ettiklerini sözlerine ekledi.