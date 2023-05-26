Avustralya İstatistik Bürosundan(ABS) yapılan açıklamaya göre, Nisan ayında mevsimsel düzeltilmiş perakende satışlarda bir önceki aya göre değişim olmadı ve 35,14 milyar Avustralya doları seviyesinde kaldı. Piyasa beklentisi yüzde 0,2 artış olacağı yönündeydi.

Gıda perakendeciliği yüzde 0,1, ev eşyaları satışları yüzde 1,0 ve kafe, restaurant ve hazır gıda hizmetleri yüzde 0,2 düşerken, giyim eşyası ve kişisel aksesuar satışları yüzde 1,9, büyük mağazacılık satışları yüzde 1,5 artış gösterdi.

Perakende satışlarda geçen yılın aynı ayına göre artış oranı ise yüzde 4,2 olarak gerçekleşti. Bir önceki ay da yıllık artış yüzde 5,4 seviyesinde bulunuyordu.