Avustralya'da tüketici güveni 2024 yılına da kötü başladı

ANZ-Roy Morgan tarafından haftalık olarak hesaplanan tüketici güven endeksi, 8-16 Ocak haftasında 0,4 puan azaldı ve 84,8 puandan 84,4 puana indi. Endeks üst üste 50'inci haftasında da 85 puanın altında kaldı.

Tüketici güveni geçen yılın aynı döneminde görülen 87,7 puanın 3,3 puan altında, 2023 haftalık ortalaması olan 78,0 puanın 6,4 puan üzerinde bulunuyor.

Ankette enflasyon beklentisi yüzde 5,3'ten yüzde 5,1'e indi.

Westpac ve Melbourne Enstitüsü tarafından hazırlanan Westpac-MI tüketici güven endeksi yılın ilk ayına düşüşle başladı.

Westpac'tan yapılan açıklamaya göre, bir önceki ay 82,1 puan seviyesinde olan tüketici güven endeksi, Ocak ayı anketinde yüzde 1,3 düşüşle 81,0 puana geriledi.

Açıklamada, geçen yıl başlayan aşırı kötümserliğin 2024 yılında da aynı şekilde devam ettiği belirtildi. Açıklanan verinin 1990'lı yılların başındaik durgunluktan bu yana en zayıf Ocak ayı rakamları olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, "Avustralyalıların çoğu faiz artırımının hafifleyeceğini düşünüyor, ancak hâlâ konut kredisi faiz oranlarının artmasını bekliyor." denildi.