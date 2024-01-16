CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Avustralya'da tüketici güveni 2024 yılına da kötü başladı

Avustralya'da tüketici güveni 2024 yılına da kötü başladı

Avustralya'da bugün açıklanan iki tüketici güven endeksi de olumsuz bir görünüme işaret etti.

Oluşturma Tarihi 16 Ocak 2024 10:40

Son Güncelleme Tarihi 16 Ocak 2024 10:40

ANZ-Roy Morgan tarafından haftalık olarak hesaplanan tüketici güven endeksi, 8-16 Ocak haftasında 0,4 puan azaldı ve 84,8 puandan 84,4 puana indi. Endeks üst üste 50'inci haftasında da 85 puanın altında kaldı.

Tüketici güveni geçen yılın aynı döneminde görülen 87,7 puanın 3,3 puan altında, 2023 haftalık ortalaması olan 78,0 puanın 6,4 puan üzerinde bulunuyor.

Ankette enflasyon beklentisi yüzde 5,3'ten yüzde 5,1'e indi.

Westpac ve Melbourne Enstitüsü tarafından hazırlanan Westpac-MI tüketici güven endeksi yılın ilk ayına düşüşle başladı.

Westpac'tan yapılan açıklamaya göre, bir önceki ay 82,1 puan seviyesinde olan tüketici güven endeksi, Ocak ayı anketinde yüzde 1,3 düşüşle 81,0 puana geriledi.

Açıklamada, geçen yıl başlayan aşırı kötümserliğin 2024 yılında da aynı şekilde devam ettiği belirtildi. Açıklanan verinin 1990'lı yılların başındaik durgunluktan bu yana en zayıf Ocak ayı rakamları olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, "Avustralyalıların çoğu faiz artırımının hafifleyeceğini düşünüyor, ancak hâlâ konut kredisi faiz oranlarının artmasını bekliyor." denildi.

İlginizi Çekebilir
ECB üyesi: Bu yıl hiç faiz indirimi olmaması mümkün ECB üyesi: Bu yıl hiç faiz indirimi olmaması mümkün 15 Ocak 2024 16:28
Veriler açıklandı: Almanya ekonomisi küçüldü Veriler açıklandı: Almanya ekonomisi küçüldü 15 Ocak 2024 14:23
Euro Bölgesi’nden 20 milyar avronun üzerinde ticaret fazlası Euro Bölgesi'nden 20 milyar avronun üzerinde ticaret fazlası 15 Ocak 2024 14:00
Altın gram fiyatı için ibre yukarı döndü! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 15 Ocak ne kadar? Altın gram fiyatı için ibre yukarı döndü! Çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 15 Ocak ne kadar? 15 Ocak 2024 11:34
IMF: Yapay zeka küresel istihdamın yüzde 40’ını etkileyecek IMF: Yapay zeka küresel istihdamın yüzde 40’ını etkileyecek 15 Ocak 2024 11:21
Küresel piyasalarda LNG projelerine 1 trilyon dolar harcanacak Küresel piyasalarda LNG projelerine 1 trilyon dolar harcanacak 15 Ocak 2024 11:14
Emtia piyasası karışık seyir izledi Emtia piyasası karışık seyir izledi 15 Ocak 2024 11:11
Brent petrol temkinli yol izliyor Brent petrol temkinli yol izliyor 15 Ocak 2024 10:42
Katar Kızıldeniz rotası üzerinden LNG sevkiyatını durdurdu Katar Kızıldeniz rotası üzerinden LNG sevkiyatını durdurdu 15 Ocak 2024 09:07
Çin MB orta vadeli kredi kolaylığı faiz oranını değiştirmedi Çin MB orta vadeli kredi kolaylığı faiz oranını değiştirmedi 15 Ocak 2024 09:04
ABD’de federal hükümetin kapanmasını önlemek için geçici harcama tasarısında anlaşıldı ABD'de federal hükümetin kapanmasını önlemek için geçici harcama tasarısında anlaşıldı 15 Ocak 2024 09:01
ECB üyesinden dikkat çeken faiz indirimi açıklaması ECB üyesinden dikkat çeken faiz indirimi açıklaması 15 Ocak 2024 08:58
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.000,00
%0
BORSA
999,67
%-0,0332
DOLAR
999,09
%-0,0911
EURO
997,49
%-0,2512
ALTIN
1.054,44
%5,4438
BORSA
1.040,43
%4,0428
DOLAR
1.050,45
%5,0447
EURO
1.021,76
%2,1761
ALTIN
1.029,52
%2,9516
BORSA
1.050,59
%5,0593
DOLAR
1.076,92
%7,6923
EURO
1.082,36
%8,2357
ALTIN
1.613,69
%61,369
BORSA
1.609,73
%60,973
DOLAR
1.664,14
%66,4138
EURO
1.828,61
%82,8609
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler