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Bakan Şimşek ABD'ye gitmeyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara'daki programları nedeniyle ABD'de 11 Ocak'ta düzenlenecek toplantılara çevrimiçi katılacak.

Oluşturma Tarihi 09 Ocak 2024 11:52

Son Güncelleme Tarihi 09 Ocak 2024 11:52

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'deki yatırımcı toplantılarına çevrimiçi katılacak.

Bloomberg'in haberine göre Bakan Mehmet Şimşek Ankara'daki programları nedeniyle ABD'ye gitmeyecek. Şimşek, 11 Ocak'taki toplantılar çevrimiçi katılım gösterecek.

Yatırımcı toplantılarının organizasyonunu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) üstlenmişti.

11 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek toplantının duyurusu, davetlilere, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, sizleri Türk yetkililer ve yatırımcılar ile görüşeceğiniz bir güne davet ediyor" notuyla yapıldı. Makroekonomi, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda ayrıntılı teknik sunumların yapılacağı toplantıda, geniş kapsamlı soru-cevap bölümleri de yer alacak.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın "Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı sunumuyla başlayacak toplantının ikinci bölümünde "Türk Varlıklarına İlişkin Yatırımcı Görüşleri Paneli" düzenlenecek.

TCMB'den Başkan Gaye Erkan, başkan yardımcıları ve birim yöneticilerinin katılımıyla "Dezenflasyon Patikası", "Döviz Rezervleri Stratejisi" ve "Bankacılık Sektörü ve Makroihtiyati Çerçeve" başlıklı oturumların gerçekleştirileceği toplantı, Erkan'ın soruları yanıtlayacağı kapanış oturumuyla sona erecek.

Toplantıya, büyüklüğü 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilcinin katılımı bekleniyor.

New York'taki "Yatırımcı Günü"ne katılacak kurumlar arasında Blackrock, Vanguard, Fidelity, UBS, Morgan Stanley, JPMorgan, Goldman Sachs ve PIMCO öne çıkıyor.

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