Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 28 Nisan itibarıyla 111 milyar 907 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 8 trilyon 777 milyar 109 milyon liradan 8 trilyon 777 milyar 889 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 81 milyar 27 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,79 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 10 trilyon 347 milyar 362 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 1 TRİLYON 319 MİLYAR 933 MİLYON LİRA OLDU

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 28 Nisan itibarıyla 21 milyar 507 milyon lira artışla 1 trilyon 319 milyar 933 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 410 milyar 715 milyon lirası konut, 73 milyar 207 milyon lirası taşıt ve 836 milyar 10 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 972 milyon lira artarak 1 trilyon 99 milyar 518 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 25 milyar 862 milyon lira artarak 630 milyar 489 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 328 milyar 850 milyon lirası taksitli, 301 milyar 639 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 28 Nisan itibarıyla bir önceki haftaya göre 8 milyar 856 milyon lira artarak 170 milyar 190 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 140 milyar 340 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sistemindeki yasal öz kaynaklar 77 milyar 837 milyon lira artışla 1 trilyon 935 milyar 214 milyon lira oldu.