Bankacılık sektörünün kredi hacmi 13 trilyon 133,9 milyar lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 3 Mayıs itibarıyla 36 milyar 243 milyon lira artış gösterdi.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 13 trilyon 97 milyar 656 milyon liradan 13 trilyon 133 milyar 899 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat da bankalar arası dahil geçen hafta 213 milyar 645 milyon lira azalarak 15 trilyon 609 milyar 221 milyon liraya geriledi.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 1 TRİLYON 647,2 MİLYAR LİRA OLDU

Tüketici kredilerinin tutarı, 3 Mayıs itibarıyla 7 milyar 977 milyon lira artışla 1 trilyon 647 milyar 172 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 444 milyar 739 milyon lirası konut, 90 milyar 600 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 111 milyar 832 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 391 milyon lira artarak 1 trilyon 620 milyar 779 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,3 artışla 1 trilyon 412 milyar 832 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 558 milyar 67 milyon lirasını taksitli, 854 milyar 764 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 3 Mayıs itibarıyla önceki haftaya göre 1 milyar 447 milyon lira yükselişle 204 milyar 874 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 164 milyar 7 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 28 milyar 930 milyon lira artarak 2 trilyon 864 milyar 14 milyon lira oldu.