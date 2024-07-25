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Bankacılık sektörünün kredi hacmi 13,9 trilyon lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 19 Temmuz haftasında 41 milyar 557 milyon lira azalarak 13 trilyon 915 milyar 501 milyon liraya düştü.

Oluşturma Tarihi 25 Temmuz 2024 14:41

Son Güncelleme Tarihi 25 Temmuz 2024 14:41

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 19 Temmuz itibarıyla 41 milyar 557 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde kredi hacmi 13 trilyon 957 milyar 58 milyon liradan 13 trilyon 915 milyar 501 milyon liraya geriledi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 74 milyar 128 milyon lira artarak 16 trilyon 747 milyar 35 milyon liraya çıktı.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 1 TRİLYON 729,3 MİLYAR LİRA OLDU

Tüketici kredilerinin tutarı, 19 Temmuz itibarıyla 11 milyar 431 milyon lira düşüşle 1 trilyon 729 milyar 272 milyon liraya geriledi. Söz konusu tutarın 448 milyar 389 milyon lirası konut, 87 milyar 406 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 193 milyar 477 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 13 milyar 736 milyon lira artarak 1 trilyon 734 milyar 887 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,6 azalışla 1 trilyon 461 milyar 786 milyon liraya düştü. Bireysel kredi kartı alacaklarının 518 milyar 404 milyon lirasını taksitli, 943 milyar 381 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 19 Temmuz itibarıyla önceki haftaya göre 13 milyar 323 milyon lira artışla 238 milyar 385 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 180 milyar 901 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 20 milyar 638 milyon lira yükselerek 3 trilyon 23 milyar 363 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi geçen hafta yüzde 3,1 ve 60 milyar 908 milyon liralık azalışla 1 trilyon 881 milyar 707 milyon liraya gerilerken, söz konusu düşüş verinin açıklanmaya başladığı yıl başından bu yana en güçlü azalışa işaret etti.

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