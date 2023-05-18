Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 12 Mayıs ile biten haftada 37 milyar 283 milyon 190 bin lira azalarak 10 trilyon 696 milyar 294 milyon 420 bin liraya geriledi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,3 artışla 6 trilyon 179 milyar 776 milyon 14 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,5 azalarak 4 trilyon 89 milyar 431 milyon 766 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 220 milyar 615 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 185,6 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 12 Mayıs itibarıyla 2 milyar 189 milyon dolarlık azalış görüldü.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,8 artarak 1 trilyon 281 milyar 968 milyon 545 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,6 artışla 1 trilyon 9 milyar 776 milyon 14 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 3,7 yükselişle 956 milyar 819 milyon 260 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 385 milyar 411 milyon 999 bin lirası konut, 61 milyar 841 milyon 704 bin lirası taşıt ve 834 milyar 714 milyon 842 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 12 Mayıs ile biten haftada 88 milyar 20 milyon 485 bin lira artarak 8 trilyon 740 milyar 869 milyon 237 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,80 artış kaydetti.