CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 31 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya göre yaklaşık 181,7 milyar lira azalarak 16 trilyon 452,7 milyar liraya geriledi.

Oluşturma Tarihi 06 Haziran 2024 15:14

Son Güncelleme Tarihi 06 Haziran 2024 15:23

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 31 Mayıs ile biten haftada 181 milyar 692 milyon 824 bin lira azalışla 16 trilyon 452 milyar 660 milyon 725 bin liraya indi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,02 düşüşle 9 trilyon 652 milyar 137 milyon 969 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,35 azalışla 6 trilyon 62 milyar 870 milyon 17 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 197 milyar 874 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 167 milyar 388 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 31 Mayıs itibarıyla 3 milyar 335 milyon dolarlık azalış görüldü.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,28 artarak 1 trilyon 599 milyar 172 milyon 704 bin lira oldu.

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,36 yükselişle 1 trilyon 517 milyar 660 milyon 624 bin liraya çıkarken, kredi kartları bakiyesi de yüzde 2,83 artışla 1 trilyon 921 milyar 306 milyon 446 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 403 milyar 630 milyon 453 bin lirası konut, 70 milyar 648 milyon 279 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 124 milyar 893 milyon 972 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 31 Mayıs ile biten haftada 127 milyar 215 milyon 652 bin lira artarak 13 trilyon 61 milyar 190 milyon 678 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,40 artış kaydetti.

İlginizi Çekebilir
ABD’de özel sektör istihdamı beklentileri karşılamadı ABD'de özel sektör istihdamı beklentileri karşılamadı 05 Haziran 2024 16:28
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 06 Haziran 2024 10:00
ECB’nin faiz indiriminde Fed’in önüne geçmesi bekleniyor ECB'nin faiz indiriminde Fed'in önüne geçmesi bekleniyor 05 Haziran 2024 11:38
Petrol fiyatları arz-talep dengesinin bozulacağı endişeleriyle geriledi Petrol fiyatları arz-talep dengesinin bozulacağı endişeleriyle geriledi 05 Haziran 2024 10:05
Çin Caixin PMI son 10 ayın en hızlı büyümesine işaret etti Çin Caixin PMI son 10 ayın en hızlı büyümesine işaret etti 05 Haziran 2024 09:37
Japonya’da reel ücretler 25 aydır düşüyor Japonya'da reel ücretler 25 aydır düşüyor 05 Haziran 2024 09:33
Wall Street’in endeksleri 3 gündür yükseliyor Wall Street'in endeksleri 3 gündür yükseliyor 05 Haziran 2024 09:29
BRENT 77 dolara geriledi! Akaryakıt fiyatları değişti: 5 Haziran 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar? BRENT 77 dolara geriledi! Akaryakıt fiyatları değişti: 5 Haziran 2024 benzin ve mazot fiyatı ne kadar? 05 Haziran 2024 09:27
Avustralya’da son 2,5 yılın en düşük büyümesi gerçekleştirdi Avustralya'da son 2,5 yılın en düşük büyümesi gerçekleştirdi 05 Haziran 2024 09:25
Yellen: ABD tolere etmeyecek Yellen: ABD tolere etmeyecek 05 Haziran 2024 09:21
Analistlerden ECB değerlendirmesi: Yeni soluk kazandıracak Analistlerden ECB değerlendirmesi: Yeni soluk kazandıracak 05 Haziran 2024 09:16
Stratejistler ABD dolarının zayıflayacağına inanıyor Stratejistler ABD dolarının zayıflayacağına inanıyor 05 Haziran 2024 09:10
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.004,12
%0,4117
BORSA
1.002,91
%0,2908
ALTIN
995,36
%-0,4641
DOLAR
994,30
%-0,5698
EURO
991,83
%-0,8167
BORSA
1.260,95
%26,0954
ALTIN
1.111,61
%11,161
DOLAR
1.114,30
%11,4304
EURO
1.011,36
%1,1356
BORSA
1.335,74
%33,5736
ALTIN
1.122,47
%12,247
DOLAR
1.142,39
%14,239
EURO
1.934,53
%93,4531
BORSA
2.256,69
%125,6685
ALTIN
1.719,86
%71,9861
DOLAR
1.765,30
%76,5301
EURO
BİST En Aktif Hisseler