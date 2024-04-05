Beklentilere paralel geldi: RBI faizi değiştirmedi

Hindistan Merkez Bankası (RBI) piyasa beklentilerine paralel hareket ederek üst üste yedinci toplantısında da politisa faiz oranını değiştirmedi.

RBI, gösterge konumdaki repo faiz oranını 6,50'de tuttu. Ekonomistler de faizin yüzde 6,50'de kalmasını bekliyorlardı.

RBI'dan üç ve dışarından üç üyenin oluşturduğu Hindistan Para Politikası Kurulu'nun 5 üyesi faizin değiştirilmemesi yönünde oy kullandı.

Hindistan'ın GSYH büyümesi, Aralık ayında sona eren çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 8,4 artış gösterdi ve önceki çeyrekte görülen yüzde 8,1'lik büyümenin üzerine çıktı. Büyüme, hükümetin yolları asfaltlama, demiryollarını genişletme ve elektrik şebekesini iyileştirme yönündeki baskısıyla hareketlendi.

Banka, bu yıl için yüzde 7 olan büyüme beklentisinde değişikliğe gitmedi.

Hindistan'da tüketici fiyatları Şubat sonunda yüzde 5,1 seviyesinde açıklandı. RBI'nın enflasyon hedefi yüzde 4,0 seviyesinde bulunuyor.

Bazı ekonomistler, enflasyonun daha da düşmesi ve ekonominin biraz soğuması durumunda RBI'nin bu yılın sonlarında faiz indirimine başlayabileceğini düşünüyor.