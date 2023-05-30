Japonya'da işsizlik oranı iki aylık yükselişin ardından Nisan ayında beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi ve merkez bankasının sürdürülebilir enflasyon hedefine destek verdi.

Japonya Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Nisan ayında işsizlik oranı yüzde 2,6 oldu. Ekonomistler işsizlik oranının yüzde 2,8'den yüzde 2,7'ye gerilemesini bekliyorlardı.

Aynı ayda iş bulunabilirlik rasyosu değişmeyerkek 1,32 olarak gerçekleşti. Bu rasyo her 100 iş arayan için 132 açık pozisyon olduğu anlamına geliyor. Piyasa beklentisi de rasyonun aynı seviyesinde kalacağı yönündeydi.

İşsiz sayısında Mayıs ayında bir önceki aya göre 150 bin düşüş yaşandı.