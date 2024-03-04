CANLI BORSA
Sabah Finans
BORSA
Günün Özeti
Hisse Fiyatları
Geçmiş Kapanışlar
Endeksler
En Çok Artanlar
Hacmi Artanlar
VİOP/Varant
Dünya Borsaları
DÖVİZ
Dolar
Euro
Sterlin
İsviçre Frangı
Kanada Doları
Sudi Arabistan Riyali
Avustralya Doları
Norveç Kronu
Danimarka Kronu
İsveç Kronu
Japon Yeni
Pariteler
Merkez Bankası Döviz Kurları
Döviz Kurları Geçmiş Kapanışlar
ALTIN
Gram Altın
Çeyrek Altın
Yarım Altın
Cumhuriyet Altını
Ata Altın
Altın (ONS)
22 Ayar Bilezik
18 Ayar Altın
14 Ayar Altın
Gremse Altın
İki Buçuk Altın
Beşli Altın
Gümüş Fiyatları
Değerli Metaller
TAHVİL - BONO
KRİPTO PARA
ANALİZ
Teknik Analiz
Hisse Detay
Oranlar
Mali Tablolar
Ağırlık Ortalama Analizi
İşlem Hacmi Analizleri
Performans Analizi
Teknik Grafik
Sektör Takip
Artan Azalan Endeksi
Teknik Sinyal Listesi
Otomatik Al Sat
Dip Zirve Analizi
HABERLER
Tüm Haberler
Gündem Haberleri
Ekonomi Haberleri
Borsa Haberleri
Emtia - Döviz Haberleri
Altın Haberleri
Kripto Haberleri
Kap Haberleri
Şirket Haberleri
Seans Raporu
Piyasa Analizleri
Galeri
ARAÇLAR
Maaş Hesaplama
Sözlük
CANLI BORSA
Anasayfa
Finans
Gündem
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: LPG'ye zam geliyor! 4 Mart 2024 benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar?
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: LPG'ye zam geliyor! 4 Mart 2024 benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar?
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Oluşturma Tarihi
04 Mart 2024 11:38
Son Güncelleme Tarihi
04 Mart 2024 11:38
İlginizi Çekebilir
Küresel piyasalar ECB ve ABD'ye odaklandı
02 Mart 2024 11:33
BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: BRENT geriledi! Motorine indirim geldi! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?
02 Mart 2024 10:58
Gram altın zirveyi yeniledi! İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumu: Altın gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
02 Mart 2024 10:54
Fitch ABD'nin kredi notunu teyit etti
02 Mart 2024 09:01
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
02 Mart 2024 10:34
Çin ABD'nin elektrikli otomobillere yönelik soruşturmasına tepki gösterdi
02 Mart 2024 09:41
New York Community Bank'ın kredi notu düşürüldü
02 Mart 2024 09:03
Goldman Sachs ECB faiz indirimi beklentisini değiştirdi
01 Mart 2024 16:15
Euro Bölgesi enflasyonu ECB'nin faiz indirimi olasılığını sonlandırdı
01 Mart 2024 16:07
ABD Hazine Bakanı Yellen: G7 Rus varlıkları konusunda uzlaşmaya çalışıyor
01 Mart 2024 15:50
Küresel karbon salınımı rekor seviyeye yükseldi
01 Mart 2024 15:45
Euro Bölgesinde sıkı iş gücü piyasası gevşek para politikasını engellemez
01 Mart 2024 15:42
BİST
USD
EURO
ALTIN
Değişim
Son veri saati:
Düşük
Yüksek
Açılış
Değişim
Son veri saati:
Düşük
Yüksek
Açılış
Değişim
Son veri saati:
Düşük
Yüksek
Açılış
Değişim
Son veri saati:
Düşük
Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK
HAFTALIK
AYLIK
YILLIK
999,55
%-0,0453
BORSA
970,01
%-2,9994
BORSA
1.049,32
%4,9315
BORSA
1.744,51
%74,4506
BORSA
BİST En Aktif Hisseler
ARTAN
DÜŞEN
HACİM
ADET
OZSUB
38,28
50.310.747,00
10,00
TMSN
160,60
359.809.418,00
10,00
SAMAT
67,10
161.292.848,00
10,00
BSOKE
19,91
155.422.794,00
10,00
BANVT
181,50
78.211.673,00
10,00
Son güncelleme:11:28
CEMTS
12,30
204.189.798,00
-9,96
EMNIS
176,30
431.935,00
-9,96
KSTUR
4.447,50
2.441.678,00
-8,96
ERSU
28,40
20.848.440,00
-7,73
FENER
98,60
316.767.528,00
-7,50
Son güncelleme:11:28
REEDR
75,50
3.252.255.338,00
-0,79
MIATK
83,95
2.225.947.360,00
3,58
THYAO
275,00
1.787.218.108,00
-0,99
EREGL
45,62
1.609.570.483,00
-0,70
TUPRS
163,20
1.508.572.330,00
-0,97
Son güncelleme:11:28
KLGYO
6,18
640.689.880,00
5,64
EKGYO
11,16
622.304.440,00
-1,59
ODAS
10,73
555.929.290,00
0,66
ISCTR
10,69
550.680.837,00
-0,19
ADESE
3,02
152.054.174,00
4,14
Son güncelleme:11:28
Hisse İstatistikleri
Adet
Hacim TL
Hacim Adet
547
59.223.666.801,00
1.978.129.131,00
Artan(313)
Düşen(212)
Yatay(22)
Son Güncelleme : 04.03.2024 11:28