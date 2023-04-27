Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre yaptığı açıklamada, "Milyonlarca Amerikalının sağlık hizmeti haklarını ellerinden alan, sosyal programların azaltan bu tasarının yasalaşma şansı yok" dedi.

Bir temerrüde düşülmesinin önüne geçilmesi, ABD'nin güvenilirliğinin riske sokulmaması için Cumhuriyetçilerin derhal ve ön şartsız olarak harekete geçmeleri gerektiğini savunan Jean-Pirre, "Ekonomistler temerrüde düşülmesinin tehlikeli bir finansal krizi ateşleyebileceği, milyonlarca Amerikalının işlerini kaybetmelerine neden olacak bir resesyona yol açabileceği, Amerikalıların emeklilik tasarruflarını tehlikeye atabileceği ve uzun vadeli borzlanma maliyetlerini artırarak bütçe açıklarını ve borcu yükselteceği uyarısında bulunuyorlar" diye konuştu.

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ BORÇLANMA TAVANININ ARTIRILMASINA YÖNELİK TASARIYA ONAY VERDİ

ABD Temsilciler Meclisi, Meclis Başkanı Kevin McCarthy tarafından hazırlanan ve federal borçlanma tavanının artırılmasını öngören tasarıya onay veri.

Borçlanma tavanının artırılması için Biden yönetiminin harcamalarda kısıntıya gitmesini öngören tasarı Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Meclis'te 215'e karşı 217 oy ile kabul edildi.

Senato'ya gönderilecek olan tasarının buradaki Demokrat çoğunluk tarafından reddedilmesi bekleniyor.

McCarthy'nin hazırladığı ve Temsilciler Meclisi'nin onay verdiği tasarı federal borçlanma tavanının 1,5 trilyon dolar artırılmasını, ancak gelecek 10 yılda harcamaların 4,5 trilyon dolar kısılmasını öngörüyor. Federal kuruluşların harcamalarında büyüme oranı yıllık yüzde 1 ile sınırlanıyor.