Beyaz Saray sözcüsü yaptığı açıklamada, "Uzmanlar federal borçlanma tavanına ilişkin öneriler üzerinde çalışmaya devam ediyorlar ve tüm taraflar gelecek haftanın ilk yarısında bir araya gelmek için anlaştılar" dedi.

Konuya yakın kaynaklar da bu ertelemeyi pozitif olarak değerlendiriyorlar. Ekipler arasında görüşmelerin ilerlediğini, toplantılar yapılmaya devam edildiğini belirten kaynaklar, ancak şu ana kadar gelinen noktanın önerileri yeniden liderlerin önüne getirmek için doğru an olmadığını ifade ettiler.