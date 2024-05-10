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Biden Çin gümrük vergilerine ilişkin açıklama yapacak

ABD Başkanı Joe Biden, Çin gümrük vergilerine ilişkin kapsamlı bir karar açıklamaya hazırlanıyor.

Oluşturma Tarihi 10 Mayıs 2024 08:39

Son Güncelleme Tarihi 10 Mayıs 2024 08:39

Biden yönetiminin önümüzdeki hafta içinde Çin'e gümrük vergilerine ilişkin kapsamlı bir karar açıklamaya hazırlandığı ve bu kararın kilit stratejik sektörleri hedef almasının beklendiğini öne sürdüler.

2018'de Trump döneminde uygulamaya konulan ve Bölüm 301 olarak adlandırılan tarifelerin gözden geçiren Biden yönetiminin hazırlamakta olduğu yeni tarifeler elektrikli araçlar, bataryalar ve güneş pilleri gibi sektörlere odaklanacak ve mevcut vergiler büyük ölçüde korunacak.

Konuya yakın kaynaklar Biden yönetiminin alınan kararlara ilişkin Salı günü bir duyuru yapılmasının planlandığını söyledi.

Hazılanan palanın Biden'in Çin ile ekonomik yarıştaki en büyük hamlelerinden birini temsil ettiğini belirten kaynaklar, geçen ay Çin çelik ve alüminyumuna uygulanan gümrük vergilerini arttırma çağrısı ve Çin'in gemi inşa sektörüne yönelik yeni bir soruşturmanın resmen başlatılması bu hamlenin temelini oluşturduğunu da ifade ettiler.

Abrdn'de yatırım direktörü olan Xin-Yao Ng, "Bu kesinlikle yatırımcıların potansiyel olarak maruz kaldıkları hisse senetlerinde duraklamalarına neden olacak" dedi ve batarya devi Contemporary Amperex Technology Co. gibi birçok yeşil teknoloji markasının ABD'deki maruziyetlerini zaten sınırladığını ekledi. "Herkes bunun bir risk olduğunu biliyor" dedi.

Biden geçen ay yaptığı açıklamada ABD'nin Çin'in "adil olmayan ekonomik uygulamalarına ve endüstriyel kapasite fazlalığına" karşı durduğunu belirterek, "Çin ile bir kavga arayışında değilim. Rekabet arıyorum ama adil bir rekabet" diye konuştu.

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