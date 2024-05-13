Biden Çin tarifelerini bu hafta açıklayacak

ABD Başkanı Joe Biden'ın elektrikli araçlara uygulanan vergilerde büyük bir artış da dahil olmak üzere stratejik sektörleri hedef alan yeni Çin tarifelerini bu hafta içinde açıklamaya hazırlandığı öne sürüldü.

Konuya yakın kaynaklara göre Başkan Biden, yeni tarifelere ilişkin duyuruyu Salı günü yapmayı planlıyor.

Biden, eski Başkan Donald Trump tarafından belirlenen birçok Çin malına yönelik mevcut gümrük tarifelerini koruyacak. Bunun yanı sıra, yarı iletkenler ve güneş enerjisi ekipmanlarına da yeni tarifeler eklenecek ve elektrikli araç tarifeleri artırılacak.

Kaynaklar, şırınga ve kişisel koruyucu ekipman gibi Çin yapımı tıbbi malzemelerin de ek gümrük vergileriyle karşı karşıya olduğunu öne sürdüler.

İÇ TARTIŞMALAR NEDENİYLE NİHAİ AÇIKLAMA&NBSP;GECİKTİ

Wall Street Journal'ın konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre, Biden'ın yeni planı kapsamında Çin malı elektrikli araçlara uygulanan gümrük vergileri yaklaşık dört katına çıkacak. Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Sherrod Brown, Amerikalıların kişisel verilerine yönelik risk oluşturdukları endişesiyle Biden yönetiminin Çinli elektrikli araçları tamamen yasaklamasını istiyor.

Kaynaklar, ABD Ticaret Temsilciliği'nin Beyaz Saray'a tavsiyelerini haftalar önce sunduğunu ancak iç tartışmalar nedeniyle nihai açıklamanın geciktiğini söyledi.

Bazı kaynaklar nihai açıklamanın Salı gününden sonra yapılabileceğini de söyledi.