ABD Başkanı Joe Biden, Yahoo News için yazdığı makalede, ülkesinin ekonomik görünümü konusunda "iyimser" olduğunu söyledi.
Biden: Enflasyonu "normal seviyelere" döndürmek zaman alacak
ABD`nin ekonomik görünümü için iyimser olduğunu söyleyen ABD Başkanı Joe Biden, enflasyonu "normal seviyelere" döndürmenin zaman alacağını ifade etti.
Enflasyonu "normal seviyelere" döndürmenin zaman alacağını tekrarlayan Biden, Amerikalılardan uygulamakta olduğu planın çalışmakta olduğuna güvenmeleri istedi.
Biden makalesinde, "Fed'e liderlik etmeleri için oldukça nitelikli insanlar atadım" ifadelerini de kullanırken, göreve geldiği günden bu yana 10 milyondan fazla istihdam yaratıldığını ve işsizlik oranın 50 yılın en düşük seviyesine yakın olduğunu da öne sürdü.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN! ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!