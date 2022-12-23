Biden: Enflasyonu "normal seviyelere" döndürmek zaman alacak

Enflasyonu "normal seviyelere" döndürmenin zaman alacağını tekrarlayan Biden, Amerikalılardan uygulamakta olduğu planın çalışmakta olduğuna güvenmeleri istedi.

Biden makalesinde, "Fed'e liderlik etmeleri için oldukça nitelikli insanlar atadım" ifadelerini de kullanırken, göreve geldiği günden bu yana 10 milyondan fazla istihdam yaratıldığını ve işsizlik oranın 50 yılın en düşük seviyesine yakın olduğunu da öne sürdü.