Yetkili, Beyaz Saray'ın IRS için fonları artırma planını düşürmeyi değerlendirmekte olduğunu da ifade etti.

Temsilciler Meclis'ndeki Cumhuriyetçilerin müzakerecisi Garret Graves de yaptığı açıklamada, yoksulluk karşıtı programlar için çalışma zorunluluğu getirilmesinin Beyaz Saray ile yaptıkları ABD borçlanma tavanı müzarelerinde üzerinde anlaşılamayan konulardan biri olduğunu söyledi.

Graves, Beyaz Saray'ın önerdikleri çalışma zorunluluğunun müzakere etmeyi reddettiğini belirtirken, bunu "çılgınlık" olarak tanımladı.