Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, Başkan Joe Biden'ın ABD ve Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi gerektiğine inandığını söyledi.
Biden Suudi Arabistan ile ilişkilerini gözden geçirecek
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, Başkan Biden, ABD`nin Suudi Arabistan ile ilişkilerini gözden geçirmesi gerektiğine inandığını söyledi.
"ORGANİZASYON'UN LİDERİ AÇIK BİR ŞEKİLDİ SUUDİ ARABİSTAN"
Kirby, Biden'ın ABD ile Suudi Arabistan ilişkileri konusundaki endişelerini Kongre üyeleri ile tartışmaya istekli olduğunu belirtirken, "Petrol üretiminde kısıntı kararı OPEC+ tarafından alındı, ancak bu Organizasyon'un lideri açık bir şekildi Suudi Arabistan" dedi.
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