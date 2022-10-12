Biden Suudi Arabistan ile ilişkilerini gözden geçirecek

"ORGANİZASYON'UN LİDERİ AÇIK BİR ŞEKİLDİ SUUDİ ARABİSTAN"

Kirby, Biden'ın ABD ile Suudi Arabistan ilişkileri konusundaki endişelerini Kongre üyeleri ile tartışmaya istekli olduğunu belirtirken, "Petrol üretiminde kısıntı kararı OPEC+ tarafından alındı, ancak bu Organizasyon'un lideri açık bir şekildi Suudi Arabistan" dedi.