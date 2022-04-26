Biden yönetimi, Trump döneminde Alaska kutup bölgesi petrol rezervlerinin geliştirilmesi politikasını terk etti.
ABD İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan Arazi Yönetim Bürosu, Obama dönemi Alaska Ulusal Petrol Rezervi yönetim politikalarının yeniden yapılandırılması için yeniden yapılandırıldı.
Obama yönetiminin 2013 yılında yayınladığı plan Alaska petrol rezervlerinin yaklaşık yarısının kiralanmasına imkan verirken, Kutup eko sisteminin ve yaban hayatının korunmasına yönelik tedbirlerin artırılmasını öngörüyordu.
Trump yönetimi ise 2020 yılında Alaska'daki petrol rezervinin yüzde 80'inden fazlasını geliştirilmesine, çıkarılmasına imkan veren bir plan ortaya koymuştu.