Biden yönetiminden bir yetkili, bugün açıklanacak 2022 ilk çeyrek GSYH verisinin ekonomik büyümede yavaşlamaya işaret edebileceğini, ancak ABD ekonomisinin hala güçlü olmaya devam ettiğini söyledi.

ABD Ticaret Bakanlığı 2022 ilk çeyrek GSYH büyüme verisini bugün Türkiye saati ile 15.30'da açıklayacak. Ekonomistler ilk çeyrekte ABD ekonomisinin yüzde 1,0-1,1 büyüdüğünü tahmin ediyorlar. 2022 yılının ilk üç ayında büyüme yüzde 6,9 olmuştu.

Yetkili, "İşletmeler stoklarını artırmaya devam ediyorlar, ancak bunu önceki çeyreklerde yaptıkları kadar hızlı yapmıyorlar.