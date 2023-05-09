"Borçlanma tavanı konusunda endişeler gülünç. Borçlan tavanı sorunu her zaman çözülmüştür. Yüzde 100 değil, ancak yine çözüleceğini düşünüyorum" diye konuşan Bill Gross, "Kendim gibi daha az endişe edenlere bir ve iki ay vadeli Hazine bonolarında alım yapmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Gross ayrıca, Fed'in enflasyonu yüzde 2 seviyesine geri getirmeye çalıştığı ortamda yatırımcıların Vanguard Kısa Vadeli Enflasyon Korumalı Menkul Kıymet Borsa Yatırım Fonu (VTIP)ve iShares 0-5 Yıl Vadeli TIPS Tahvil Borsa Yatırım Fonu (STIP) gibi araçlar ile kendi enflasyona karyı korummalı tahvillerine sahip olmaları gerektiğini ifade etti.