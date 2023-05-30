ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi çoğunluktan bazı üyeler, 31,4 trilyon dolarlık borçlanma tavanının artırılması konusunda Biden ile McCarthy arasında varılan anlaşmaya karşı çıkıyorlar. Cumhuriyetçiler içindeki bu muhalefetin borçlanma tavanını artırımına yönelik tasarının Kongre'den geçişinin pürüzsüz olmayacağı değerlendirmelerini getirdi.

Borçlanma tavanı için varılan anlaşmaya karşı çıkanlara destek, 2024'te yapılacak başkanlık seçiminde Cumhuriyetçilerin adayı olmak için yarışa giren Florida Valisi Ron DeSantis'ten geldi. DeSantis, varılan anlaşmanın mali yörüngeyi değiştirmek için yeterli olmadığını savundu ve "Bu anlaşma sonrası ülkemiz hala iflasa doğru yapalamakta" dedi.