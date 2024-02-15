CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem BM'den Ukrayna ekonomisi için açıklama

BM'den Ukrayna ekonomisi için açıklama

Ukrayna ekonomisinin savaşla geçen iki yılın ardından toparlanabilmesi için 486 milyar dolara ihtiyaç duyduğu bildirildi.

Oluşturma Tarihi 15 Şubat 2024 15:38

Son Güncelleme Tarihi 15 Şubat 2024 15:38

Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Bankası, Avrupa Komisyonu ve Ukrayna hükümeti tarafından hazırlanan raporda, Ukrayna ekonomisinin Rusya savaşından gördüğü zarara ilişkin tahminlere yer verildi.

Ukrayna'nın savaş nedeniyle 152 milyar dolar doğrudan zarara uğradığına işaret edilen raporda, hükümetin inşaat ve restorasyon gibi öncelikli görevler için bu yıl 15 milyar dolara ihtiyaç duyacağı belirtildi.

Ülke ekonomisinin toparlanabilmesi için gelecek 10 yılda 486 milyar dolar gerektiği ifade edilen raporda, söz konusu miktarın yüzde 17'sinin konut inşaatı, yüzde 15'inin ulaşım, yüzde 14'ünün ticaret ve sanayi, yüzde 12'sinin tarım ve yüzde 10'unun enerji yatırımları için kullanılması tavsiye edildi.

Raporda, savaştan en çok etkilenen alanların konut ve toplumsal hizmetler, ulaştırma, ticaret, sanayi, enerji ve tarım olduğu kaydedilerek, Kiev, Donbas, Herson ve Zaporijya'nın en fazla zarar gören bölgeler olduğuna işaret edildi.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, raporda yer alan açıklamasında, ülkesi için sağlanacak mali yardımın ana kaynağının, Batılı ülkelerde dondurulan Rus varlıkları olması gerektiğini bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin dondurduğu Rus varlıklarına el koyma girişimlerini "haydutluk" şeklinde tanımlamıştı.

İlginizi Çekebilir
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 15 Şubat 2024 14:16
ABD’de talebin zayıflaması Brent petrolün fiyatını düşürdü ABD'de talebin zayıflaması Brent petrolün fiyatını düşürdü 15 Şubat 2024 09:49
Yellen: Amerikalılar güçlü ekonomiye ve artan ücretlere odaklanmalı Yellen: Amerikalılar güçlü ekonomiye ve artan ücretlere odaklanmalı 15 Şubat 2024 09:35
Arjantin’de enflasyon artış hızı aylık bazda geriledi Arjantin'de enflasyon artış hızı aylık bazda geriledi 15 Şubat 2024 09:32
Fed Başkan Yardımcısı Barr: Yüzde 2 enflasyona dönüş yolu inişli çıkışlı olacak Fed Başkan Yardımcısı Barr: Yüzde 2 enflasyona dönüş yolu inişli çıkışlı olacak 15 Şubat 2024 09:30
Biden’in LNG ihracatlarına onay yetkisinin alınması oylanacak Biden'in LNG ihracatlarına onay yetkisinin alınması oylanacak 15 Şubat 2024 09:27
Japonya ’üçüncü büyük ekonomi’ unvanını kaybetti Japonya 'üçüncü büyük ekonomi' unvanını kaybetti 15 Şubat 2024 09:20
İngiltere kamu harcamalarında yeni bir kesintiye gitmeyi planlıyor İngiltere kamu harcamalarında yeni bir kesintiye gitmeyi planlıyor 15 Şubat 2024 08:58
Bundesbank Başkanı Nagel: ECB hedefine en geç 2025 yılında ulaşacak Bundesbank Başkanı Nagel: ECB hedefine en geç 2025 yılında ulaşacak 15 Şubat 2024 09:08
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 15 Şubat 2024 10:03
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor Küresel piyasalar pozitif seyrediyor 15 Şubat 2024 09:28
Hedge fonlar büyük teknoloji şirketlerini portföylerine eklediler Hedge fonlar büyük teknoloji şirketlerini portföylerine eklediler 15 Şubat 2024 09:18
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.017,19
%1,7192
BORSA
1.003,31
%0,3312
ALTIN
1.001,52
%0,1515
EURO
999,19
%-0,081
DOLAR
1.043,54
%4,3542
BORSA
1.017,45
%1,7446
ALTIN
1.055,24
%5,5236
EURO
1.065,48
%6,548
DOLAR
1.155,46
%15,546
BORSA
1.077,79
%7,7786
ALTIN
1.081,83
%8,1833
EURO
1.075,89
%7,589
DOLAR
2.048,25
%104,8247
BORSA
1.820,89
%82,0887
ALTIN
1.671,73
%67,1725
EURO
1.648,49
%64,849
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler