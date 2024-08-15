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BMI BOJ'un daha temkinli olacağını öngördü

Fitch Solutions'a bağlı BMI, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) faiz oranlarını artırma konusunda daha temkinli olacağını öngördü.

Oluşturma Tarihi 15 Ağustos 2024 09:29

Son Güncelleme Tarihi 15 Ağustos 2024 09:29

Fitch Solutions'a bağlı BMI, Japonya Merkez Bankası'nın son küresel piyasa çalkantılarının ardından yendeki hızlı değerlenmeyi önlemek için faiz oranlarını artırma konusunda daha temkinli bir yaklaşım benimseyeceği belirtildi.

BMI analistleri, "BoJ'un daha temkinli bir yaklaşım benimseyeceğini ve bu yıl 50 baz puanlık önceki görüşümüze göre sadece 25 baz puanlık bir artışla %0,50'ye çıkmasını bekliyoruz" değerlendirmesini yaptılar.

2025 için BMI, Fed'in önümüzdeki yıl faizleri yaklaşık 200 baz puan düşürerek %3'e indirmesi beklendiğinden BOJ'un yalnızca 25 baz puan artırabileceğini tahmin etti. BMI'ye göre bu durum, BOJ'un çok daha güçlü bir yenle sonuçlanabileceği için artırımlarının büyüklüğü konusunda sınırlı kalacağı anlamına geliyor.

BMI analistleri, "Bu, faiz oranlarının 2025'i %0,75'te bitireceği anlamına geliyor ki bu da BoJ'un terminal oranı olan %1,00'ın altında olacaktır" ifadelerini de kullandılar.

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