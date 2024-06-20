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BoC faiz indirimine karar verdi

Kanada Merkez Bankası (BoC) politika yapıcıları, tüketici fiyat endeksinin %2 hedefine doğru sürdürülebilir bir yolda olduğu konusunda anlaşarak faizi indirme kararı aldılar.

Oluşturma Tarihi 20 Haziran 2024 09:35

Son Güncelleme Tarihi 20 Haziran 2024 09:36

Kanada Merkez Bankası (BoC) politika yapıcıları Haziran ayında politika faiz oranlarını değiştirmemeyi ve iki aylık enflasyon verilerini beklemeyi görüştüler, ancak sonunda tüketici fiyat endeksinin %2 hedefine doğru sürdürülebilir bir yolda olduğu konusunda anlaşarak faiz indirdiler.

İNDİRİME GİDEN İLK BANKA OLDU

BoC'un 5 Haziran tarihli faiz kararının tutanakları yayımlandı. BoC, söz konusu toplantıda faizi 25 baz puan aşağı çekerek Yediler Grubu olarak adlandırılan büyük merkez bankaları arasında ilk indirime giden banka oldu.

Tutanaklara göre üyeler, ABD'de olduğu gibi enflasyonun hızlanma riskini değerlendirdi. Tutanaklarda, "Üyeler, Temmuz ayında politika faizini düşürmeden önce daha fazla güvence elde etmek için ek aylık TÜFE verilerini beklemenin faydasını değerlendirdi." denildi.

Tutanaklara göre, merkez bankası yetkilileri çekirdek fiyatlarda art arda dört ay boyunca gevşeme yaşanmasıyla faiz indirimi için "yeterli ilerleme sağlandığı" konusunda fikir birliğine varıldı. Çekirdek enflasyon, gıda ve enerji gibi değişken kalemleri dışarıda bırakıyor.

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