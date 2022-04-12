AXA Investment Managers ekonomisti Modupe Adegbembo, İngiltere'de bugün açıklanan güçlü iş gücü verilerine rağmen BoE'nin faiz artırımına yılın ikinci yarısında ara vereceğini öngördüklerini söyledi.

BoE Para Politikası Komitesi'nin Mayıs ayında ve Haziran ayında 25'er baz puanlık artırımlar yaparak faizi yüzde 1,25'e yükselteceğini öngören Adegbembo, yılın ikinci yarısında ise faiz artırımı yapılmayacağını savundu.

Adegbembo bu öngörüsüne neden olarak ekonomide talebin zayıflayacağı ve iş günü piyasasının yavaşlamaya başlayacağı beklentilerini işaret etti.