Financial Times'ın verdiği bilgilere göre BoE ilk etapta 85 bin GBP olan mevduat garantisi eşiğini artıracak ve mudilerin paralarını haftalarca beklemeden alabilmeleri için Finansal Hizmetler Tazminat Uygulaması (FSCS) için daha fazla ön fonlama sağlayacak.

Konuya yakın kaynaklara göre FSCS, zararları absorbe edecek sermaye tutmayan küçük bankalarda istikrarın sağlanması için kullanılacak. FSCS, batık duruma gelen bankalara sermaye sağlayacak ve bu bankaların satılana veya kapatılana kadar ayakta kalmalarını sağlayacak.