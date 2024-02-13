BoE'den sigortacılara stres testi kararı

Financial Times'ın konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre, offshore düzenlemelerin Birleşik Krallık'taki emeklilik tasarruf sahiplerine getirdiği riskle ilgili endişeler artarken, İngiltere Merkez Bankası (BoE) sigortacıları kurumsal emeklilik anlaşmaları yoluyla reasürörlere maruz kalmaları konusunda stres testine tabi tutmayı planlıyor.



Sigortacıları denetleyen BoE'nin İhtiyati Düzenleme Kurumu geçen yıl, fonlanmış reasürans anlaşmalarının sistematik kullanımının Birleşik Krallık emeklilik sağlayıcıları için "önemli potansiyel riskler" oluşturduğu konusunda uyarıda bulundu.



Yükselen faiz oranlarının emeklilik planı fonlama seviyelerini iyileştirmesi ve bu piyasadaki faaliyeti artırmasının ardından Birleşik Krallık'taki işletmeler yılda yaklaşık 50 milyar Sterlin tutarındaki emeklilik yükümlülüklerini sigortacılara devrediyor.



Sigortacılar daha fazla işlem yapmak için sermayelerini serbest bırakmak için yarışırken, bu yükümlülüklerin bir kısmını - ve bunları destekleyen varlıkları - genellikle Bermuda gibi denizaşırı yerlerde bulunan reasürörlere devretmek için işlemlere giriyorlar.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler Financial Times'a yaptıkları açıklamada, PRA'nın gelecek yılki stres testine, sigortacıların fonlanan reasürans düzenlemelerindeki bir başarısızlığın sigortacılar üzerindeki etkisini modelleyen bir "keşif senaryosu" dahil etmeyi planladığını yöneticilere söylediğini belirttiler.



Senaryonun muhtemelen hayat sigortacısı tarafından kullanılan önemli bir fonlu reasürörün çöküşünü içereceğini, bunun da risklerin ana sigortacı tarafından "yeniden ele geçirilmesi" anlamına geldiğini söylediler. Böyle bir durumda, sigortacı emeklilik riskleri için tekrar kancaya takılacak, ancak potansiyel olarak bir kenara konulan varlıklar olmadan.