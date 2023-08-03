Ekonomistlere göre, Ülkede enflasyonunun nihayet soğuduğuna dair gelen işaretler, BoE'nin faiz oranlarını bu hafta 15 yılın en yüksek seviyesine yükseltmesini durdurmayacak, ancak oran politika yapıcıların sıkılaştırma hızını yavaşlatmasına izin verebilir. İngiltere'de Haziran ayında enflasyon beklentilerden hızlı gerileyerek, yüzde 8,7'den yüzde 7,9'a indi.

Buna bağlı olarak ekonomistler bugün 25 baz puanlık bir faiz artışını daha olası görüyorlar. Ancak 50 baz puan artış bekleyen ekonomistlerin sayısı da az değil.

Politika faizinin 25 baz puan artışla yüzde 5,25'e çıkarılması durumunda bu en son 2008 yılı Nisan ayındaki seviyeye bir geri dönüş olacak.

Piyasalar Boe faiz kararını TSI 14.00'te karşılayacaklar.