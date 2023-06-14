Manchester Metropolitan Üniversitesi'nde konuşan BoE üyesi Swati Dhingra, büyük arz şoklarından toparlanmanın işaretlerini görmekte olduğunu belirtmekle birlikte uluslararası faktörlerin çok belirsiz olduğu uyarısında bulunda ve BoE'nin küresel şokların İngiltere'de tüketici fiyatları artışına aktarımı konusunda daha fazla şey öğrenmesi gerektiğini ifade etti.

BoE'nin enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürmeye bağlı olduğunu bbelirten Dhingra, "Yaşam maliyeti krizi sona ermedi. Düşük ve istikrarlı enflasyon para politikasının makroekonomik şonuçlara ve refaha yapabileceğini en iyi katkı" dedi.