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BoE üyesi Pill: Daha fazla kanıta ihtiyacımız var

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Baş Ekonomisti Huw Pill, faiz oranları konusunda henüz tam olarak o noktada olmadıklarını daha fazla kanıta ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Oluşturma Tarihi 10 Mayıs 2024 08:42

Son Güncelleme Tarihi 10 Mayıs 2024 08:42

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Baş Ekonomisti Huw Pill, merkez bankasının Para Politikası Komitesi üyelerinin daha fazla kanıta ihtiyaç duymalarına rağmen yakında faiz oranlarını düşürebileceklerinden daha emin olduklarını söyledi.

Pill, merkez bankası tarafından düzenlenen bir soru-cevap oturumunda yaptığı açıklamada, "Para politikasının ekonomiye getirdiği kısıtlamaları azaltmaya ve faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceğimiz konusunda kendimize olan güvenimizin giderek arttığını düşünüyorum. Henüz tam olarak o noktada değiliz ve daha fazla kanıta ihtiyacımız var" dedi.

BoE'nin önümüzdeki aylarda faiz oranlarını düşürmeyi düşüneceğini söyleyen Pill, "Ekonomide yeni ve büyük karışıklıklar olmaması halinde, önümüzdeki birkaç toplantıda faiz oranlarını değiştirmeyi düşüneceğiz" diye konuştu.

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