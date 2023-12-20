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BoE'nin 2024'ün ilk yarısında faiz indirmesi olasılığı güçlendi

Pantheon Macroeconomics'in baş Birleşik Krallık ekonomisti Samuel Tombs bir notunda, Birleşik Krallık enflasyonundaki şaşırtıcı derecede keskin düşüşün, BoE'nin 2024'ün ilk yarısında faiz oranlarını düşürmeye başlaması olasılığını güçlendirdiğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 20 Aralık 2023 16:53

Son Güncelleme Tarihi 20 Aralık 2023 16:53

Pantheon Macroeconomics'in baş Birleşik Krallık ekonomisti Samuel Tombs, Birleşik Krallık'ta fiyatlardaki yavaşlamanın geniş tabanlı olduğunu ve BOE'nin para politikası komitesinin şu anda tercih ettiği temel hizmet TÜFE enflasyonu ölçüsünün bile (özel olmayan kiralar, konaklama fiyatları ve uçak biletlerini hariç tutan) Ekim ayındaki %6,9'dan Kasım ayında %6,5'e düştüğünü, yani BOE'nin enflasyondaki düşüşü sadece enerji fiyatları gibi gürültülü bileşenlere bağlayamayacağını svurguladı.

Enflasyonun ilk çeyrekte BOE'nin Kasım ayı tahmini olan %4,4'ün altında, %3,8 civarına gerileyeceğinin öngörüldüğünü belirten Tombs, "Ancak hükümetin bütçesindeki mali gevşemenin kapsamı konusunda belirsizlik devam ediyor" dedi

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