BoE'nin faiz zamanlamasını hizmet enflasyonu belirleyecek

ING ekonomisti James Smith, Birleşik Krallık hizmet fiyatlarındaki hızlı artışın devam etmesinin, İngiltere Merkez Bankası'nın Haziran ayındaki bir sonraki politika toplantısında faiz oranlarını düşürme konusunda iki kez düşünmesine neden olacağını savundu.

Smith, bu hafta içinde yayınlanacak TÜFE verileri öncesinde, genel fiyat enflasyonunun Nisan ayında önemli ölçüde azalarak BOE'nin %2'lik hedefine yaklaşmış olması gerektiğini belirtti.

Ancak BeE politika yapıcıları için önemli bir endişe kaynağı olan hizmet enflasyonunun tahmin edilenden daha yüksek çıkabileceğini ifade eden Smith, bunun "ilk faiz indirimi için kadranı Ağustos ayına doğru geri çekeceğini" söyledi.