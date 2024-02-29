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BoE'ye yeni atama

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Başekonomisti Clare Lombardelli, İngiltere Merkez Bankası'na (BoE) para politikasından sorumlu başkan yardımcısı olarak atandı.

Oluşturma Tarihi 29 Şubat 2024 16:51

Son Güncelleme Tarihi 29 Şubat 2024 16:51

İngiltere Merkez Bankası'na (BoE) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Başekonomisti Clare Lombardelli'nin 1 Temmuz itibarıyla para politikasından sorumlu başkan yardımcısı olacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BoE Başkanı Andrew Bailey, Lombardelli'nin başarılı bir kariyere sahip olduğunu belirterek, "Clare, İngiltere ekonomisi için büyük önem taşıyan bir dönemde, Para Politikası Komitesi'ne ve daha genel anlamda bankaya önemli miktarda deneyim ve uzmanlık getirecek." ifadesini kullandı.

Analistler, enflasyonda kalıcı etkilerin sürmesine rağmen BoE'nin bu yıl faiz indirimine başlamasını bekliyor.

İngiliz ekonomisi geçen yıl ekim-aralık döneminde yüzde 0,3 ile beklentinin üzerinde küçülürken, son iki çeyrektir daralarak teknik resesyona girmişti.

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