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BofA ve Goldman Sachs Fed faiz beklentilerini revize etti

Bank of America Research ve Goldman Sachs, Fed faiz beklentilerini revize etti.

Oluşturma Tarihi 19 Eylül 2024 09:54

Son Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024 09:54

Bank of America Research ve Goldman Sachs, Fed'in 4 yıl aradan sonra faiz oranını indirmesinin ve 50 baz puan gibi güçlü bir indirim yapmasının ardından faiz beklentilerini revize ettiler.

Bank of America, Fed'in 2024'ün geri kalanında faizi 75 baz puan ve 2025'te 125 baz puah düşürerek yüzde 4,75-5,00 seviyesinden 2,75-3,00 seviyesine düşüreceğini tahmin etti.

Dahö önce Fed'in 2025'te her çeyrek dönemde faiz indireceğini öngören Goldman Sachs ise bu beklentisini Kasım 2024'ten Haziran 2025'e kadar her toplantıda 25 baz puan indirim yönünde değiştirdi.

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