BofA'dan BoE için faiz indirimi tahmini

Bank of America analistleri, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yarın yapacağı Para Politikası Komitesi toplantısında faiz oranlarını değiştirmemesini bekliyorlar.

Haziran ayında küçük bir olasılıkla da olsa faiz indirimlerinin Ağustos ayında başlayabileceğini savunan BofA analistleri, yayınladıkları yatırımcı notunda "Haziran ayına kadar verilerin para politikası komitesi üyelerinin yeterince güven duymasını sağlayacağını düşünmemekle birlikte, beklediğimizden daha erken bir indirim fikrine açığız" değerlendirmesini yaptılar.

BofA'ya göre BOE'nin ekonomik büyüme tahmini muhtemelen yukarı yönlü revize edilirken enflasyon tahmini muhtemelen aşağı yönlü revize edilecek. Analistler BOE'nin Ağustos ayında faiz oranlarını 25 baz puan indireceğini ve bundan sonra her çeyrekte 25 baz puan indireceğini tahmin ediyorlar.