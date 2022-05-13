Japonya'da enflasyon durumunun ABD ve Avrupa'dan farklı olduğunu savunan BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda, enflasyonun kısa vadede yüzde 2 civarına çıkmasının beklendiğini ve enflasyonun büyük ölçüde enerji fiyatlarındaki artış ile yükseldiğini ve sürdürülebilirlikten yoksun olduğunu vurguladı. Kuroda, "Bu nedenle BOJ, cari parasal gevşemesini azaltmanın, küçültmenin uygun olduğunu değerlendirmiyor" diye konuştu.

BOJ'un ihtiyaç olması halinde ek gevşeme adımları atmaktan çekinmeyeceğini vurgulayan Kuroda, kısa vade uzun vadeli politika faizlerinin cari seviyelerinde veya daha düşük seviyelerde kalmaya devam etmesini beklediğini ifade etti.

Konuşmasında döviz kurlarındaki kısa vadeli, aşırı hareketler görmek istemediklerini de belirten Kuroda, "Kurlarda keskin hareketlerin ekonomiye zarar vereceğinin bilince olmalıyız. Piyasa oynaklığının ekonomiye ve emtialara etkisini dikkatle takip edeceğiz" dedi.