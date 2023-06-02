Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, Japonya'nın trend enflasyonunun önümüzdeki dönemde yükselmesinin büyük olasılık olduğunu, ancak BOJ'un yüzde 2 fiyat istikrarı hedefinin yakalanmasının zaman alacağını söyledi.

Parlamentoda konuşan Ueda, fiyat istikrarı hedefine ne zaman ulaşılabileceği konusunda bir takvim veremeyeceğini belirtirken, "Belirsizliğin çok yüksek olduğu ortamda fiyat istikrarı hedefi için bir takvim vermenin piyasalarda beklenmedik etkileri olabilir" diye konuştu.

Para politikasının ekonomi üzerinde etkisinin görülmesinin zaman alacağını ifade eden Ueda, "Ancak bu 10 yıl gibi uzun bir süre almaz" dedi.