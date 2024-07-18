BoJ destekleyici parasal ortamı sürdürmek istiyor

Jiji haber ajansının bildirdiğine göre BoJ'un Osaka Şube Müdürü Kazushige Kamiyama, merkez bankasının mümkün olduğunca destekleyici bir parasal ortamı sürdürmek istediğini söyledi.

BoJ'un Osaka Şube Müdürü Kazushige Kamiyama, Jiji'nin aktardığına göre, merkez bankasının bir sonraki politika toplantısının "çok önemli" bir toplantı olacağını belirttii.

Bazı piyasa oyuncuları BoJ'un 30-31 Temmuz'daki bir sonraki politika toplantısında faiz oranlarını mevcut sıfıra yakın seviyelerden yükseltmesini bekliyor.