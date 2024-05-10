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BOJ faiz artırımı için tarih verildi

Vanguard Group'dan Ales Koutny, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) haziranda 25 baz puanlık faiz artırımı yapacağını öngördü.

Oluşturma Tarihi 10 Mayıs 2024 08:34

Son Güncelleme Tarihi 10 Mayıs 2024 08:34

Vanguard Group'dan Ales Koutny, piyasanın Japonya Merkez Bankası'nın bu yıl kuşatılmış yeni canlandırmak için ne kadar şahin olması gerektiğini hafife aldığını söyledi.

Koutny, BOJ'un gösterge faizinin yılsonuna kadar %0 ila %0,1 aralığından %0,75'e ulaşacağını ve Haziran ayında çeyrek puanlık bir artış olacağını öngördü. Buna karşılık, swaplar piyasanın yıl sonuna kadar sadece 21 baz puanlık ek artırım fiyatladığını gösteriyor.

Bu görüş, bu yıl üç çeyrek puanlık faiz artırımı bekleyen tahvil devi Pacific Investment Management Co. ile de örtüşüyor. Goldman Sachs Group Inc. ekonomistleri ise faiz artışlarının 2027 yılına kadar %1,5'e kadar çıkmasını bekliyor.

"Piyasaların BOJ'u düşük fiyatlandırdığını düşünüyoruz" diye konuşan Kounty, yetkililerin 155'in üzerindeki bir dolar-yen kurundan "rahatsız" olacağını savundu. Kounty, "Geçen hafta müdahale konusunda koparılan onca gürültüye rağmen, şimdiden bunun da üzerindeyiz. Bundan gerçekten kurtulmanın tek yolunun Japonya'nın oldukça şahin bir mesaj göndermesi olduğunu anlıyorlar" dedi.

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