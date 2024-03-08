CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem BoJ negatif faiz oranlarından çıkma eğiliminde

BoJ negatif faiz oranlarından çıkma eğiliminde

Japonya Merkez Bankası (BoJ) bu yılki yıllık ücret görüşmelerinin güçlü sonuçlar vereceği beklentisiyle bu ay negatif faiz oranlarını sona erdirme eğilimini gösteriyor.

Oluşturma Tarihi 08 Mart 2024 16:13

Son Güncelleme Tarihi 08 Mart 2024 16:13

BoJ Politika Kurulu'nda18-19 Mart'ta yapacağı toplantıda negatif faiz oranlarını sona erdirip erdirmeme konusunda bir karar alınıp alınmayacağı ya da en azından 25-26 Nisan'daki bir sonraki toplantıya kadar bekletilip bekletilmeyeceği konusunda bir fikir birliği olmadığı için yakın zamanda bir politika değişikliğine gidilmesinin zor olduğu belirtiliyor.

Birçok BoJ politika yapıcısı, büyük firmaların sendikalarla 13 Mart'ta yapacakları yıllık ücret görüşmelerinin sonucunu yakından izleyerek büyük teşviklerin ne kadar sürede sonlandırılacağını belirlemeye çalışıyor.

Konunun hassasiyeti nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, büyük firmaların tekliflerinin genellikle ülke çapındaki daha küçük firmaların tekliflerinin tonunu belirlediğinden, önemli ücret artışlarının Mart ayında bir eylem olasılığını artıracağını söyledi.

Kaynaklardan biri, "Eğer ilkbahar ücret müzakerelerinin sonucu güçlü olursa, BoJ'un Nisan ayına kadar beklemesi gerekmeyebilir" dedi.

Ancak birçok yönetim kurulu üyesinin nihai bir karar vermeden önce gelecek ayki "Tankan" iş dünyası duyarlılık anketini ve bankanın bölgesel şube müdürlerinin ülke çapındaki ücret görünümüne ilişkin raporunu beklemeyi tercih etmesi halinde BoJ'un Nisan ayına kadar beklemeyi tercih edebileceğini söylediler.

İlginizi Çekebilir
S&P 500 Endeksi yeni rekorunu gördü S&P 500 Endeksi yeni rekorunu gördü 08 Mart 2024 09:08
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 08 Mart 2024 10:01
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Refah payı sürecek! 7 büyük destek geliyor: İşte TBMM’ye gelecek emekli yasası EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Refah payı sürecek! 7 büyük destek geliyor: İşte TBMM'ye gelecek emekli yasası 08 Mart 2024 08:20
ABD’nin dış ticaret açığı yüzde 5,1 arttı ABD'nin dış ticaret açığı yüzde 5,1 arttı 07 Mart 2024 17:20
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilere paralel gerçekleşti ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilere paralel gerçekleşti 07 Mart 2024 17:10
ABD’de istihdam verileri öncesi altın yatay seyir izliyor ABD'de istihdam verileri öncesi altın yatay seyir izliyor 08 Mart 2024 09:37
Moody’s 5 ülkenin bankacılık sektörü görünümlerini negatife çevirdi Moody's 5 ülkenin bankacılık sektörü görünümlerini negatife çevirdi 07 Mart 2024 16:10
Yabancılar 75 milyon dolarlık hisse senedi sattı Yabancılar 75 milyon dolarlık hisse senedi sattı 07 Mart 2024 15:19
Merkez Bankası rezervleri 131 milyar dolar oldu Merkez Bankası rezervleri 131 milyar dolar oldu 07 Mart 2024 14:57
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı 07 Mart 2024 14:47
BENZİN, MOTORİN FİYATLARI SON DAKİKA: Petrol fiyatları geriliyor! Mazot ve benzin fiyatı bugün ne kadar, kaç? BENZİN, MOTORİN FİYATLARI SON DAKİKA: Petrol fiyatları geriliyor! Mazot ve benzin fiyatı bugün ne kadar, kaç? 07 Mart 2024 14:21
Rusya’nın Ulusal Refah Fonu’ndaki rezervleri şubatta arttı Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri şubatta arttı 07 Mart 2024 13:20
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.009,96
%0,9957
EURO
1.009,46
%0,9456
BORSA
1.009,07
%0,907
ALTIN
1.004,62
%0,4622
DOLAR
1.133,46
%13,3461
EURO
994,14
%-0,5862
BORSA
1.147,67
%14,7668
ALTIN
1.126,47
%12,6469
DOLAR
1.162,03
%16,2029
EURO
1.033,56
%3,3562
BORSA
1.215,73
%21,5731
ALTIN
1.137,47
%13,7474
DOLAR
1.795,65
%79,565
EURO
1.698,25
%69,8248
BORSA
2.053,94
%105,3941
ALTIN
1.742,85
%74,285
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler