BoJ negatif faiz oranlarından çıkma eğiliminde

BoJ Politika Kurulu'nda18-19 Mart'ta yapacağı toplantıda negatif faiz oranlarını sona erdirip erdirmeme konusunda bir karar alınıp alınmayacağı ya da en azından 25-26 Nisan'daki bir sonraki toplantıya kadar bekletilip bekletilmeyeceği konusunda bir fikir birliği olmadığı için yakın zamanda bir politika değişikliğine gidilmesinin zor olduğu belirtiliyor.

Birçok BoJ politika yapıcısı, büyük firmaların sendikalarla 13 Mart'ta yapacakları yıllık ücret görüşmelerinin sonucunu yakından izleyerek büyük teşviklerin ne kadar sürede sonlandırılacağını belirlemeye çalışıyor.

Konunun hassasiyeti nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, büyük firmaların tekliflerinin genellikle ülke çapındaki daha küçük firmaların tekliflerinin tonunu belirlediğinden, önemli ücret artışlarının Mart ayında bir eylem olasılığını artıracağını söyledi.

Kaynaklardan biri, "Eğer ilkbahar ücret müzakerelerinin sonucu güçlü olursa, BoJ'un Nisan ayına kadar beklemesi gerekmeyebilir" dedi.

Ancak birçok yönetim kurulu üyesinin nihai bir karar vermeden önce gelecek ayki "Tankan" iş dünyası duyarlılık anketini ve bankanın bölgesel şube müdürlerinin ülke çapındaki ücret görünümüne ilişkin raporunu beklemeyi tercih etmesi halinde BoJ'un Nisan ayına kadar beklemeyi tercih edebileceğini söylediler.