Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, gözden geçirme için 1-1,5 yıllık bir sürecin harcanacağı vurgulandı.

BOJ açıklamasında, "Japon ekonomisi 1990'larda deflasyona girdi ve fiyat istikrarını başarmak 25 yıldan bu yana zorlu bir konu. Bu süreçte BOJ, çeşitli parasal gevşeme adımları uyguladı. Bu tedbirler Japonya'nın ekonomik aktivitesini, fiyatları ve finans sektörünü etkiledi. Bunu ışığında, BOJ geniş bir perspektifte para politikasının gözden geçirilmesini karar verdi" denildi

İleri dönük yönlendirmeden COVID-19 salgınına atıf çıkarıldı.

Getiri eğrisi kontrolünün devam ettirilmesi kararının oy birliği alındığı toplantının ardından yapılan açıklamada, Japon ekonomisine ilişkin belirsizliğin aşırı yüksek olduğu, finansal gelişmelerin ve cari piyasa hareketlerin, bunların ekonomiye ve fiyatlara etkilerinin yakından izlenmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Fiyat istikrarına ulaşma amacıyla parasal genişleme ve getiri eğrisi kontrolü gerekli olduğu sürece istikrarlı şekilde uygulanacak" ifadelerine yer verildi.

Çekirdek enflasyonda artış hızının yavaşlamakta olduğunu belirten BOJ, ücret artışları ile bir arada sürdürülebilir fiyat artışlarını cari 3 yıllık tahmin döneminin ikinci yarısına doğru görülmesinin büyük olasılık olduğunu ifade etti. Açıklamada, tüketici enflasyonunun cari mali yılın ikinci yarısına doğru yüzde 2'nin altına yavaşlamasının beklendiği de vurgulandı.