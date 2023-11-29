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BoJ üyesi Adachi: Ultra gevşek para politikasından çıkmak için erken

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Yönetim Kurulu üyesi Seiji Adachi, Japon ekonomisinin henüz bankanın ultra gevşek para politikasından çıkışını tartışabilecek bir aşamada olmadığını söyledi.

Oluşturma Tarihi 29 Kasım 2023 09:27

Son Güncelleme Tarihi 29 Kasım 2023 09:27

Japonya'da enflasyon bekleyişleri için risklerin ılımlı şekilde yükseldiğini ve enflasyon görünümü için risklerin yukarı yönlü olduğunu gördüğünü anlatan Japonya Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Seiji Adachi, şirketlerin de deflasyonist fiyat belirleme uygulamalarının terk etmeye başladıklarını ifade etti.

Ancak ücret artışlarının gelecek mali yılda devam edip etmeyeceklerini öngörmenin zor olduğunu belirten Adachi, küresel ekonomik görünüme yönelik yüksek belirsizlik dikkate alındığında Japonya'nın enflasyonu ve ücretlerin aşağı yönlü risklerle karşı karşıya kalacaklarını düşündüklerini vurguladı.

"Ultra gevşek para politikasını sabırlı şekilde sürdürmek uygun olur" diye konuşan Adachi, BOJ'un gerektiğinde ek gevşeme adımları atabileceğini de ifade etti.

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